Черногоренко: У застосунку «Резерв+» відновлене надання відстрочки для багатодітних батьків

У мобільному застосунку «Резерв+» відновлене надання відстрочки для багатодітних батьків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 19 грудня в мобільному застосунку «Резерв+» стався технічний збій, через який тимчасово не можна було авторизуватись та скористатися функціями.