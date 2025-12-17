Войти

Франція: Перш за все, ми хочемо надійних гарантій безпеки для України

105

Франція вимагає надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Емманюеля Макрона.

"Перш за все, ми хочемо надійних гарантій безпеки для України перед будь-якими обговореннями територіального питання. Ми досягли прогресу в питанні гарантій на основі роботи, виконаної коаліцією охочих, завдяки уточненню умов американської підтримки", – заявили у вівторок в оточенні Макрона на наступний день після зустрічей з цього питання в Берліні.

Зазначається, що європейські лідери запропонували в понеділок створити "багатонаціональні сили для України".

Франція, Макрон
Капитал
