Мерц: Використання на користь України заморожених російських активів має важливе значення для посилення тиску на путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що план ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборони України має важливе значення для посилення тиску на російського диктатора володимира путіна, передає УНН із посиланням на AFP.

"Йдеться про допомогу Україні, але також і про те, щоб послати чіткий сигнал росії про те, що ми будемо використовувати активи, які є тут, щоб допомогти якнайшвидше покласти край цій війні", — заявив Мерц парламенту напередодні ключового саміту ЄС.

Видання зауважує, що Європейський союз розробив план використання заморожених активів для залучення 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів) як кредит для допомоги Україні, при цьому гроші будуть повернуті за рахунок будь-яких можливих російських репарацій Україні.

Однак, хоча план має сильну підтримку багатьох держав-членів, включаючи Німеччину, він викликав протидію з боку інших, зокрема Бельгії — країни, де знаходиться міжнародна депозитна організація Euroclear, яка володіє більшою частиною активів, — лідери якої побоюються російських репресій.

Мерц заявив напередодні саміту, що "нам недостатньо перекрити джерела доходу російській військовій машині за допомогою подальших санкцій".

"Нам у Європі недостатньо продовжувати надавати Україні фінансову підтримку, як і раніше. Нам недостатньо використовувати всю нашу політичну вагу для мирних переговорів. Ми повинні робити все це, і ми, безперечно, робимо це, але ясно, що тиск на путіна необхідно ще більше посилити, щоб переконати його розпочати серйозні переговори", - додав канцлер ФРН.

Мерц також сказав, що він "обізнаний з побоюваннями бельгійського уряду" і що Німеччина "консультується зі своїми партнерами, щоб їх врахувати".

"Ми не хочемо йти на цей крок, щоби затягнути війну, — додав він. — Ми хочемо піти на нього, щоб якнайшвидше закінчити війну".