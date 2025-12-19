Понад 67% українців вважають, що рівень корупції зріс після початку повномасштабного вторгнення, - опитування

Понад 67% українців вважають, що рівень корупції зріс після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Опитування відбувалось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. Було опитано 1000 респондентів віком 18 років і старше на підконтрольних уряду України територіях.
Для порівняння: у вересні 2025 року кількість тих, хто відчував зростання рівня корупції, становила 71%. Водночас 20% респондентів заявили, що рівень корупції залишився на тому самому рівні, а 5% вважали, що рівень корупції зменшився.
Разом з тим 59% опитаних вважають, що Президент України несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Ще 30% так не вважають, а 11% не змогли визначитися із своєю думкою.
