Експерт: росія, звичайно, підтримала Іран, але всі очікували значно активнішої підтримки

Засновник аналітичної платформи «Політика і стратегія» Кемаль Киса вважає, що в іранській війні роль Росії та Китаю могла полягати у підтримці Тегерана «за лаштунками», зокрема у технологічній та розвідувальній сферах.

Таку думку турецький експерт з міжнародних відносин висловив у коментарі кореспондентові Укрінформу.

«Росія у цій війні, звичайно, підтримала Іран, але всі очікували значно активнішої підтримки від Росії та Китаю. Звичайно, такі країни, особливо Китай, не належать до тих, хто активно підтримує когось у війні своїми збройними силами, вони ніколи не брали активної участі таким чином», - сказав Киса.

Говорячи про роль Росії та Китаю, він пов'язав її, зокрема, з технологічною підтримкою та точністю іранських ударів. За його словами, йдеться також про можливе використання супутникової розвідувальної підтримки.

«Говорилося, що технології, які забезпечують точність ракет, Іран отримав від Росії та Китаю. Крім того, думаю, що Росія також надає розвідувальну підтримку», - зазначив експерт.

При цьому він звернув увагу на зміну стратегії Тегерана, який відмовився від концентрації на прямих ударах по Ізраїлю, що раніше через слабші технологічні можливості не були достатньо точними.

«У цій війні Іран застосував розумнішу стратегію. Замість того щоб безпосередньо атакувати Ізраїль, він почав атакувати країни, які діють разом з Америкою та Ізраїлем», - зазначив Киса.

Він уточнив, що йдеться про Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Йорданію та інші арабські країни, де цілями ставали американські енергетичні об'єкти, військові бази та інші об'єкти, пов'язані зі США та Ізраїлем.