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Лубінець: США зробили важливий крок щодо санкцій проти тих, хто викрадає українських дітей

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США розширили санкційні підстави для осіб, причетних до тяжких порушень прав людини в Україні, в тому числі примусове переміщення, незаконне утримання, насильницькі зникнення, примусова депортація дітей та катування, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсмен) Дмитро Лубінець.

"Переконаний: санкції – дієвий інструмент тиску на Росію. І цей тиск має зростати. Вдячний Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за це рішення, а також першій леді Меланії Трамп. Вона не лише говорить про повернення українських дітей, а й чітко розуміє, що Росія робить із ними: депортує, примусово переміщує, утримує та намагається позбавити їх зв'язку з Україною. За її сприяння вже повернулися 30 дітей", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Загалом, зазначив він, з тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути 2590 дітей.

" За цими злочинами стоїть ціла система. Тому маємо продовжувати розслідування та встановлювати всіх причетних – не лише окремих виконавців, а й державні структури, організації та великий російський бізнес, які забезпечують злочини проти українських дітей. Зокрема, "Газпром" фінансував вивезення українських дітей до Росії", – наголосив омбудсмен.

санкції, Лубінець
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