Извержение вулкана Этна на Сицилии

На Сицилии днем 16 февраля началось извержение вулкана Этна. Пришлось приостановить работу аэропорта города Катания, частицы пепла попали в соседние населенные пункты.

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, однако его активность не представляет опасности для населения. Высота вулкана составляет 3328 м.

Фото: Zuma/ТАСС, Antonio Parrinello/Reuters, Davide Anastasi/LaPresse via AP