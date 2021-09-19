На Канарских островах началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter региональные экстренные службы.
«Зарегистрировано извержение, — говорится в публикации. — Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей». Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.
По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.
Также было принято решение перекрыть движение по нескольким трассам.
Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупреждал о приближающемся стихийном бедствии, после того как на острове заметно усилилась сейсмическая активность, магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016