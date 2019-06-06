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Зимнее пальто с мехом от МилаНова – модно и элегантно в 2019/2020

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Зимнее пальто с мехом от МилаНова – модно и элегантно в 2019/2020

Зимнее пальто с мехом – модно и элегантно

Какой должна быть зимняя одежда? В первую очередь она должна согревать, но удобство и легкость – не менее значимые критерии. Также верхняя одежда должна выдерживать ежедневную эксплуатацию, при этом не утрачивая внешнего вида. А еще женщинам хочется выглядеть модно и элегантно, чувствовать себя независимо от погоды утонченной леди.

Такую задачу решают зимние пальто, которые в период холодов становятся одним из главных элементов женского гардероба. Современные фактуры, инновационные утеплители, различные варианты покроя способны сделать изделие одновременно элегантным, практичным, удобным и стильным.

Пальто во все времена оставалось довольно актуальным видом верхней женской одежды. Мода многократно менялась, часто женщины стали использовать более практичные куртки и пуховики. При этом большинство представительниц слабого пола имеет в своем гардеробе именно пальто. Ведь в нем можно пойти в театр, на встречу, вечер творчества, презентацию и просто поднять себе любимой настроение, почувствовав себя настоящей леди.

Следуя современным трендам, харьковский бренд МилаНова на протяжении многих лет создает оригинальные коллекции верхней одежды для женщин. Каждая ее модель уникальна, женственна и оригинальна, отличается безупречным кроем. Для пошива используются ткани и фурнитура европейского производства самых высоких стандартов. Благодаря фантазии дизайнеров компании, каждая женщина может подчеркнуть свою внешность и стать еще более красивой, радуя не только себя и окружающих.

Зимнее пальто – леди выбирают черный

Варианты верхней зимней одежды позволяют каждой женщине носить то, в чем ей удобно, составлять лук в зависимости от события и настроения. В ее гардеробе могут соседствовать куртка, пуховик и дубленка, но лишь пальто придаст неповторимый шарм, подчеркнет природную красоту и изящество.

Шикарным вариантом женского гардероба станет длинное зимнее пальто прямого силуэта с запахом и воротником из меха песца, выполненное в черном цвете из турецкого кашемира https://milanova.com.ua/p/1409-milanova-palto_pv-82_chernoe.html. Классический черный всегда в моде, он отлично сочетается с разными цветами, без проблем позволяя создавать стильные аутфиты, придавая образу нотки загадочности и элегантности. Данная модель отлично миксуется с разной одеждой из женского гардероба. Ее можно носить как с юбками, так и с брюками.

Для тех, кто любит более спокойные светлые оттенки, модель предлагается в цвете капучино. В отличие от черного, он немного смягчит образ, добавляя в него небольшую нотку нежности.

Зимнее пальто – в поисках идеала

Коллекция зимних пальто ТМ MilaNova представлена на сайте компании https://milanova.com.ua. Здесь есть модели с прямыми и приталенными силуэтами, трапециевидные, пальто-парки, на запах и под пояс. Любую из моделей можно приобрести и в фирменных бутиках, расположенных в Киеве и Харькове. Многие из них представлены на интернет-площадках.

Изделиями бренда интересуются не только украинские модницы. Пальто, дубленки, куртки, плащи и легкая одежда приобрели популярность и у жительниц ближнего и дальнего зарубежья. Отправка товара осуществляется удобными для покупателей транспортными компаниями.

Для покупателей бренд МилаНова проводит акции, распродажи. Для оптовых заказчиков предусмотрены специальные цены. Желающие могут заключить договор о сотрудничестве на условиях дропшиппинга. Вся информация относительно заказа и доставки товара изложена на сайте бренда. При необходимости консультанты компании сориентируют в моделях, размерах, помогут оформить заказ, проследят за его выполнением.

Пальто от MilaNova – это качество, легкость, красота, индивидуальность. Здесь каждая женщина сможет найти свою идеальную модель!

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Четверг, 6 июня 2019
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