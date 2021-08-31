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Гуманитарная виза в Польшу в 2021 году

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Гуманитарная виза в Польшу в 2021 году

Польша – европейская страна, которая все чаще вызывает интерес у жителей постсоветского пространства. В государстве наблюдается стремительный рост экономики, стабильная политическая ситуация.

Более подробно что такое болгарское гражданство и как его оформить можно узнать на сайте о миграции International Business - https://international.business/bg/grazhdanstvo-bolgarii/.

Некоторые категории граждан для посещения Польши могут оформить гуманитарное разрешение типа Д21.

 

Правила оформления визы

Чаще гуманитарное разрешение на пребывание в стране выдается тем лицам, которые нуждаются в убежище. К этой категории людей можно отнести:

  • активных участников митингов и забастовок;
  • журналистов;
  • медицинских работников;
  • лиц, которые чувствуют себя в опасности на территории родного государства и не раз подвергались неправомерному преследованию.

Гражданам из РФ получить гуманитарное разрешение сложно, как и украинцам. Правительство Польши отказывает в предоставлении убежища тем лицам, пребывание в стране которых крайне нежелательно по политическим соображениям.

Описание гуманитарной визы

Разрешение оформляется сроком на 1 год с возможностью продления. Гуманитарная виза позволяет иностранцу:

  • официально работать в Польше без необходимости оформлять разрешение;
  • посещать страны Шенгена;
  • оформление других видов разрешений;
  • получить ВНЖ.

Правительство европейского государства не берет на себя ответственность обеспечить претендентов жильем, пособиями и работой. Иностранец самостоятельно должен заниматься этими вопросами.

Получение гуманитарной визы не освобождает от карантина в 10 дней по прибытию в страну и сдачи ПЦР-теста.

Регулярное пересечение границ может стать причиной аннулирования документа. Правительство предоставляет людям убежище, т.е. укрывает их от возможной опасности.

Процедура получения

Изначально заявитель должен определиться с местом, где он будет подавать документы на оформления. Можно выбрать консульство, визовый центр или посреднические организации.

Предварительно претендент собирает обязательный пакет документов:

  • прошение о предоставлении убежища;
  • анкету на получение разрешения категории Д21;
  • медицинскую страховку на срок от 90 дней;
  • фото;
  • заграничный паспорт и его копии.

Решение сотрудниками исполнительного органа принимается в течение десяти рабочий дней при условии наличия полного пакета документов. Сотрудники консульства оставляют за собой право запрашивать дополнительные бумаги, которые помогут предоставить полную информацию о претенденте. При необходимости заявителя могут пригласить на собеседование.

Проще получить гуманитарное разрешение гражданам Беларуси. Предварительно претендент планирует, где он будет жить и работать на территории европейской страны. Подходящие варианты можно найти в Интернете на специализированных сайтах. Рекомендуют предварительно связаться с потенциальным работодателем.

Для получения гуманитарной визы нужно располагать вескими основаниями и доказательной базой, которая подтверждает факт преследованиям. Сразу после рассмотрения и одобрения прошения иностранец может пересекать границу.

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