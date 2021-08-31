Гуманитарная виза в Польшу в 2021 году

Польша – европейская страна, которая все чаще вызывает интерес у жителей постсоветского пространства. В государстве наблюдается стремительный рост экономики, стабильная политическая ситуация.
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Некоторые категории граждан для посещения Польши могут оформить гуманитарное разрешение типа Д21.
Чаще гуманитарное разрешение на пребывание в стране выдается тем лицам, которые нуждаются в убежище. К этой категории людей можно отнести:
Гражданам из РФ получить гуманитарное разрешение сложно, как и украинцам. Правительство Польши отказывает в предоставлении убежища тем лицам, пребывание в стране которых крайне нежелательно по политическим соображениям.
Описание гуманитарной визы
Разрешение оформляется сроком на 1 год с возможностью продления. Гуманитарная виза позволяет иностранцу:
Правительство европейского государства не берет на себя ответственность обеспечить претендентов жильем, пособиями и работой. Иностранец самостоятельно должен заниматься этими вопросами.
Получение гуманитарной визы не освобождает от карантина в 10 дней по прибытию в страну и сдачи ПЦР-теста.
Регулярное пересечение границ может стать причиной аннулирования документа. Правительство предоставляет людям убежище, т.е. укрывает их от возможной опасности.
Изначально заявитель должен определиться с местом, где он будет подавать документы на оформления. Можно выбрать консульство, визовый центр или посреднические организации.
Предварительно претендент собирает обязательный пакет документов:
Решение сотрудниками исполнительного органа принимается в течение десяти рабочий дней при условии наличия полного пакета документов. Сотрудники консульства оставляют за собой право запрашивать дополнительные бумаги, которые помогут предоставить полную информацию о претенденте. При необходимости заявителя могут пригласить на собеседование.
Проще получить гуманитарное разрешение гражданам Беларуси. Предварительно претендент планирует, где он будет жить и работать на территории европейской страны. Подходящие варианты можно найти в Интернете на специализированных сайтах. Рекомендуют предварительно связаться с потенциальным работодателем.
Для получения гуманитарной визы нужно располагать вескими основаниями и доказательной базой, которая подтверждает факт преследованиям. Сразу после рассмотрения и одобрения прошения иностранец может пересекать границу.