Как умные часы помогают экономить время и быстро решать важные проблемы

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти портативные компьютеры заменили множество приспособлений и позволяют всегда оставаться на связи со всем миром. Но даже их компактные размеры требуют дополнительного времени и усилий на получение нужной информации. А в условиях скоростной жизни это не всегда удобно. Вот почему все большую популярность приобретают smart часы, которые носятся на руке и позволяют считывать с них необходимые данные без лишних усилий.

Функции и возможности

Попробуйте представить, какую именно информацию вам бы хотелось получать или отправлять моментально, без необходимости доставать смартфон и открывать приложения. В число основных функций умных часов входят:

ответ на звонок или сброс вызова;

получение сообщений по почте и из мессенджеров плюс возможность тут же на них ответить голосом или с помощью крошечной сенсорной клавиатуры;

определение местонахождения, что особенно важно для родителей, которые хотят контролировать своих непоседливых детей;

управление музыкальными треками с телефона или отдельной фонотекой на самих часах;

наблюдение за состоянием здоровья – шагомер, проверка пульса, давления, качества сна и другое.

Не путайте smart watch и фитнес-браслет. Последний очень похож, но его умные функции обычно ограничены получением показателей о состоянии здоровья, поэтому такие гаджеты дешевле и чаще используются для занятий спортом.

Калькулятор, будильник, секундомер, таймер и подобные им функции встроены в любую модель. Некоторые из них имеют дополнительные возможности:

поиск телефона в определенном радиусе действия;

слот для сим-карты, позволяющий отправлять и принимать звонки напрямую;

сигнал о том, что гаджет был снят с руки – полезная функция для родительского контроля;

возможность погружения в воду – для отдыха и занятий спортом;

осуществление бесконтактного платежа.

Производители постоянно стремятся уникализировать свои модели, чтобы привлечь к ним больше внимания. Например, есть часы, которые реагирует на падение человека, и если он долго остается без движения, отправляют вызов в службу спасения.

На что обращать внимание

При покупке проверяйте совместимость с разными операционными системами, поскольку производители умных часов чаще всего независимы от гигантов IT-индустрии. Например, Gelius – украинский бренд мобильных аксессуаров и гаджетов, который активно развивается и предлагает качественные конкурентоспособные продукты по приятным ценам.

Есть умные часы, которые могут работать без смартфона, но при желании, и для расширения функционала их можно подключать к мобильному устройству.

Для привязки к конкретной модели телефона обычно требуется установка дополнительных утилит или приложений. Умения будут зависеть от производителя, года выпуска и модели часов. Помните, что один такой гаджет можно привязать только к одному смартфону. Но у самого мобильного устройства есть возможности для подключения сразу нескольких умных часов, чем и пользуются заботливые родители.