Atlantic Council: как «Северный поток — 2» изменит Европу

Природный газ играет важную роль в Европе. Он представляет собой переходную технологию в процессе трансформации системы выработки электроэнергии и обладает значительным потенциалом для сокращения объемов выбросов углекислого газа в транспортном и отопительном секторах. Тем не менее, Европа находится в прочной зависимости от импорта природного газа. Хотя ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на природный газ в Европе будет уменьшаться, некоторые исследователи все же прогнозируют относительно постоянный уровень спроса на газ.

Между тем ожидается существенное снижение объемов добычи газа в Европе, что в долгосрочной перспективе повысит ее зависимость от импорта газа. Российский газ и СПГ позволят покрыть растущие потребности Европы. В настоящее время ведется строительство газопровода «Северный поток — 2» с пропускной мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год, который позволит доставлять природный газ из России прямо в Германию.

«Северный поток — 2» вызывает массу споров и разногласий. Этот газопровод принесет определенную выгоду Германии: он обеспечит увеличение потока транзитного газа и послужит дополнительным маршрутом поставок в том случае, если по каким-то причинам другие маршруты станут недоступными. Однако с появлением «Северного потока — 2» потоки газа, идущего через Украину, уменьшатся. Когда заработают «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», 205,9 миллиарда кубических метров российского газа будут ежегодно поставляться в Европу, минуя Украину. Когда заработают эти газопроводы, Россия сможет существенно сократить потоки газа, идущего в Европу через Украину и Польшу, что приведет к падению их доходов от транзита газа и ослабит позиции этих стран на переговорах с Газпромом.

Как «Северный поток — 2» изменит газовые потоки в Европе в долгосрочной перспективе?

Чтобы проанализировать воздействие «Северного потока — 2» на поставки газа по газопроводам и импорт СПГ, мы рассматриваем два сценария: базовый вариант и идентичный сценарий, но без «Северного потока — 2». На основании прогнозов, сделанных в рамках New Policies Scenario (Сценарий новой политики) Международного энергетического агентства, с 2018 по 2040 год европейский спрос на природный газ уменьшится на 15%. За этот же период времени объемы добычи природного газа в Европе упадут на 40% от уровня 2018 года в рамках базового сценария, а уровень добычи в Норвегии упадет на 55% от уровня 2018 года. В рамках базового сценария пропускная мощность «Северного потока — 2» составит 55 миллиардов кубических метров газа в год, «Турецкого потока» — 31,5 миллиарда кубических метров газа в год, а Трансадриатического газопровода — 10 миллиардов кубических метров газа в год.

Евросоюз намерен сохранить за Украиной статус транзитного государства для российского газа, однако украинские транзитные трубопроводы нуждаются в обновлении. Между тем Газпром стремится минимизировать поток газа, идущего транзитом через Украину. Таким образом, мы предполагаем, что в рамках базового сценария транзитных потоков российского газа через Украину быть не должно. Возможно, это слишком серьезное ограничение, но, если это ограничение снять, расчеты для 2030 года показывают, что объемы транзита газа через Украину существенно не увеличатся. Тем не менее, этот транзит газа понадобится в случае сильных холодов, снижения импорта СПГ в Европу или перебоев в работе других газопроводов.

«Северный поток — 2» сделает Германию более сильным транзитным государством. В частности, к 2030 году «Северный поток — 2» позволит увеличить объемы транзита газа через Германию на 12 миллиардов кубических метров в год. С другой стороны, к 2030 году объем транзита газа из Польши в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» уменьшится на 17 миллиардов кубических метров в год. В 2017 и 2018 годах этот газопровод работал практически на полную мощность.

Мощность «Северного потока — 2» не будет использоваться полностью (по прогнозам, это будет 95 вместо 110 миллиардов кубических метров газа в год для «Северного потока» и «Северного потока — 2»). По другим расчетам, в случае роста потребности Европы в газе, «Северный поток — 2» и газопровод «Ямал — Европа» будут использоваться с большей нагрузкой, а транзит газа через Украину будет увеличен только в крайнем случае. В 2017 и 2018 годах коэффициент использования маршрута поставок через Украину составлял более 65%, то есть более 80 миллиардов кубических метров в год. Таким образом, Украина сейчас обладает транспортной монополией, которой скоро у нее не станет.

«Турецкий поток» тоже играет важную роль в уменьшении объемов транзита газа через Украину. Первая нитка «Турецкого потока» покрывает потребность Турции в газе. Вторая нитка призвана доставлять природный газ из России в Турцию, а также, возможно, через Болгарию и Сербию в Венгрию. Согласно дополнительным расчетам, в отсутствие второй ветки «Турецкого потока» поставки газа через Украину всегда будут необходимы.

Когда «Северный поток — 2» заработает, изменятся также и потоки газа из Норвегии. «Северный поток — 2» позволит уменьшить рост объемов импорта СПГ в Европу. Когда этот газопровод вступит в строй, норвежский газ будет поставляться уже не в Германию, а на северо-запад Европы, где он вытеснит СПГ. Из-за «Северного потока — 2», к 2030 году общий объем импорта СПГ в Европу сократится на 30 миллиардов кубических метров, а это довольно существенная цифра.

В целом «Северный поток — 2» окажет существенное влияние на газовые потоки в Европе. Германия будет играть более значимую роль в качестве транзитного государства для российского газа, а объем транзита газа через Украину и Польшу в будущем существенно сократятся. Однако транзит газа через Украину потребуется в случае сильных холодов, сокращения импорта СПГ в Европу и сбоев в работе других трубопроводов. «Северный поток — 2» также уменьшит скорость роста импорта СПГ в Европу.

Часто звучат заявления о том, что «Северный поток — 2» необходим для обеспечения европейской энергетической безопасности. Это неверно в том случае, если удастся достичь диверсификации поставок, но верно с учетом диверсификации маршрутов поставок. В распоряжении Евросоюза есть достаточное количество трубопроводов и терминалов СПГ, чтобы импортировать весь необходимый ей газ, не используя «Северный поток — 2». В связи с появлением «Северного потока — 2» Украина и Польша в будущем столкнутся с существенным падением доходов от транзита газа и ослаблением своих позиций на переговорах с Газпромом.

Майк Гюнтер — эксперт по энергетической стратегии и политики в немецкой компании Stadtwerke München.



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