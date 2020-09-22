О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах:

1. Инфляционные ожидания. У населения низкое доверие к ЦБ и высокие инфляционные ожидания, т.к. в развивающихся странах применяется или в недавнем прошлом применялась эмиссия для покрытия дефицита госбюджета. Т.о., снижение ставок ведет к большим инфляционным ожиданиям, чем в развивающихся странах. Но инфляция - не самый сильный риск (тем более, что в острый период кризиса ее сдерживает низкий спрос и «рвануть» может отнюдь не сейчас).

2. Зависимость от иностранного капитала. Происходит отток инвестиций из развивающихся стран. Если снижать учетную ставку, это может усилить отток иностранного капитала т.к. падает привлекательность активов в местной валюте.

3. Высокая долларизация, большая доля пассивов в инвалюте (в т.ч. госдолг), валютный риск. Пока ставка в местной валюте относительно высока, инвесторы спокойны. Когда ставки снижаются, начинается отток инвестиций и растет спрос на инвалюту (иностранные спекулянты и инвесторы выводят средства в долларах и евро). Это ведет к снижению курса местной валюты. При активах в местной валюте и обязательствах в иностранной, снижение курса местной валюты больно бьет по предприятиям, банкам и домохозяйствам. Не исключены кризис неплатежей и банкопад.

4. Синергетическое усиление трех перечисленных факторов, что усугубляет непредсказуемость действий монетарных властей и реакцию инвесторов.

Читайте также: Почему китайский никогда не станет вторым международным языком

Вывод – в период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.