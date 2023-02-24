Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна

128
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна

З одного боку, у лютому минулого року Мінськ зробив ставку на військову перемогу Росії, сподіваючись, що це створить додаткові можливості у відносинах із Заходом. З іншого, після року нового етапу війни важливо поставити питання, чому збройним силам Білорусі так і не було віддано прямий наказ про початок наступу?

Маятник Лукашенка

Ця суперечність сама по собі не є випадковою комбінацією політики режиму Лукашенка. Айтівці назвали б це “фічею”, а політичні науковці сформували концепт “адаптивного авторитаризму”. Річ у тому, що керівні еліти в Білорусі довгий час характеризуються опортуністичною та прагматичною стратегією, яка дозволяє їм утримувати владу з 1994 року і на власних умовах навіть досягати точкових успіхів, попри багаторічні прогнози неминучого краху.

Маневруючи між ЄС і Росією, розкладаючи яйця в різні кошики, Лукашенку впродовж усього часу правління вдавалося не лише, як іноді зневажливо описують деякі оглядачі, управляти країною, як колгоспом, але й доволі вправно адаптуватися до поточних викликів. Перші санкції проти Білорусі ввели уже в 1996 році, реагуючи на референдум, що шляхом фальсифікацій дозволив суттєво розширити повноваження президента.

Проте вже в 1999 році ЄС зняв обмеження. Президент, легітимність якого не визнавали, милосердно відпустив політичних в’язнів – і у стосунках Білорусі та Європи проступило певне потепління. Упродовж наступних декад перебування Лукашенка при владі схожий патерн повторювався неодноразово. Так, унаслідок вчергове сфальсифікованих президентських виборів 2010 року були введені чергові санкції. Однак через кілька років Брюссель частково послабив їх, адже після російської агресії Мінськ запропонував свої послуги майданчика для переговорів.

І навіть опісля 2020 року, коли Білорусь сколихнули наймасовіші протестні виступи в історії, багато політичних коментаторів, які спокусилися передректи довгоочікувану зміну влади, помилилися в оцінках стабільності режиму. Здатність Лукашенка пристосовуватися, вочевидь, була недооцінена, але жодна диктатура не є вічною. Сама адаптивність не означає, що влада обов’язково перетворювалася на щось нове чи “краще”, натомість більш влучно пояснює її природу виживання. Усвідомлення цієї особливості режиму білоруського диктатора дозволяє краще зрозуміти і логіку його дій у російсько-українській війні.

Головне – маневри

Новий етап вторгнення Росії в Україну, 24 лютого минулого року, відбувся в тому числі з території Білорусі, і з того часу інфраструктура країни: дороги, залізниці, військові бази та лікарні – перебувають у розпорядженні країни-агресора. Однак уже 28 лютого в районі річки Прип'ять на українсько-білоруському кордоні відбулися перші переговори на рівні делегацій України та РФ. Для Лукашенка це був шанс на повторення сценарію 2014 року: з’явилася надія, що після періоду ізоляції він знову може бути потрібним Європі, вкотре розігравши переговорну карту.

Гірка іронія того, що воєнний злочинець намагається повернути собі образ миротворця, може виглядати наївно. Проте безнадійні сподівання Лукашенка отримати можливості для маневру і скористатись моментом справджувались в минулому. Видається, що цього разу на міжнародній арені склалася докорінно інша ситуація. Водночас у внутрішній політиці спроби всидіти відразу на двох стільцях уже дають свої плоди.

Переважна частина білоруського суспільства і далі хотіла б дружніх взаємин з Росією. При тому це не означає автоматичну підтримку кремлівської агресивної політики, не кажучи вже про прямий вступ Білорусі у війну на боці Москви. Підтримуючи Путіна, Лукашенко водночас намагається дистанціюватися від безпосередньої участі країни у війні. Це дозволяє йому продавати внутрішній аудиторії штучну стабільність, мовляв, саме завдяки йому країна живе у відносному спокої.

Лукашенко знає, що білоруси не хочуть, аби їхня країна знову перетворилася на “криваву землю”. Тому окрім репресій і підтримки Росії, він покладається на популістичну риторику у збереженні своєї влади. Йому вкотре вдалося стабілізувати свій режим і cаме на тлі війни в Україні встановити хиткий баланс, де Білорусь парадоксально є одночасно і співучасницею агресії, і “третьою стороною”.

На що сподівається “останній диктатор Європи”?

Самопроголошений президент далі шукає хоч якісь способи налагодити стосунки з Європою. Нещодавній візит міністра закордонних справ Угорщини до Мінська ілюстративний приклад цього. Крім того, заяви про готовність транспортувати українське зерно через територію Білорусі для Лукашенка є нагодою стати знову потрібним регіону, посилюючи свій образ “миролюбного” диктатора.

Ключовою тезою, яку планомірно проштовхує головний союзник Путіна, є заклик сісти за стіл переговорів. Про них він говорив влітку, на своїй минулотижневій пресконференції з журналістами і також на останній зустрічі з російським візаві. Вочевидь, ми ще неодноразово будемо чути про Мінськ-3 – ідеальний сценарій для Лукашенка, що, з одного боку, заморозить статус-кво, а з іншого боку – дозволить йому уникнути наслідків.

Проте Європейський парламент наполягає на створенні спеціального міжнародного трибуналу для політичного та військового керівництва не лише Росії, але й Білорусі, зокрема Лукашенка. У листопаді 2022-го було прийнято резолюцію, що недвозначно назвала його воєнним злочинцем і підкреслила відповідальність і за політичні репресії в країні. “Останньому диктатору Європи”, як іменувала Лукашенка Кондоліза Райс ще у 2006 році, є чого боятися.

Безперечно, він хотів би вийти сухим із води. Понад усе Лукашенко сподівається на збереження своєї влади.

Сергій Баглай, аналітик Фонду “Повернись живим”

лукашенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 февраля 2023
Четверг, 23 февраля 2023
Среда, 22 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023