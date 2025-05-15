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Від “Гарварду для України” — до “Космолоту”: як KSE реалізує проєкт кампусу разом із фігурантами грального скандалу

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Від “Гарварду для України” — до “Космолоту”: як KSE реалізує проєкт кампусу разом із фігурантами грального скандалу

Київська школа економіки презентує це як прорив. Кампус на березі Дніпра, відкритий парк, лабораторії, бібліотеки, гребля і парусний спорт. Але за вивіскою “університету майбутнього” ховається інше: приватна структура, що веде проєкт забудови у партнерстві з гравцями з санкційного списку РНБО — зокрема з фондом, який пов'язують із російським бізнесом у сфері тіньового грального бізнесу.

Кампус за $40 мільйонів: велика покупка в Оболонському парку

29 квітня 2025 року президент Київської школи економіки Тимофій Милованов офіційно повідомив: KSE придбала територію колишнього гольф-клубу на Оболонській набережній за $18 мільйонів. Загальна сума інвестицій у створення нового освітнього кампусу має скласти $40 мільйонів.

Йдеться про 5 гектарів зеленої зони у межах парку “Наталка” — одного з найцінніших ландшафтно-рекреаційних об'єктів Києва. У 2021 році ця ділянка мала функціональне призначення як земля для фізкультури та спорту (код 07.02), і формально забудова багатофункціональними комплексами тут заборонена. Проте KSE вже не вперше працює за схемою “перепризначення”: попередній кампус школи було збудовано на землі, відведеній під медицину, що викликало численні запитання.

Офіційно Милованов обіцяє: висоток не буде, гребний канал залишиться, територія буде відкритою, “як у Гарварді”. Але юридична реальність — дещо інша.

Хто насправді володіє “університетом”

Проєкт не реалізується напряму від імені KSE, а оформлений через юридичну особу “Приватна установа ‘Університет науки, підприємництва та технологій’”. Ця структура зареєстрована на однойменний благодійний фонд “Київська школа економіки”, кінцевим бенефіціаром і підписантом у якому є Тимофій Милованов.

І саме тут виникає конфлікт інтересів міжнародного масштабу. Співвласником цієї приватної “університетської” структури є благодійна організація “Фонд Сергія Токарєва”.

Сергій Токарєв — російський громадянин, включений до санкційного списку РНБО України за фінансування незаконного грального бізнесу, зокрема — за причетність до діяльності платформи “Космолот”. Відомо, що саме “Космолот” згадується в кримінальних провадженнях як структура, через яку відмивалися великі обсяги готівки, виведеної в офшори.

Настя Дєєва, “Космолот” і благодійний фасад

Керівницею Фонду Сергія Токарєва є Анастасія Дєєва — ексзаступниця міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вона стала відомою після скандалів, пов’язаних з нею особисто (витік приватних фото), а також участю в непрозорих тендерах МВС.

Наразі Дєєва формально виступає головою фонду, який є партнером “університету” і частиною юридичної структури, що контролює 5 гектарів зеленої київської землі.

Цей самий “університет” вже працює в будівлі колишньої поліклініки на вулиці Шпака, 3 — об'єкт також оформлено на згадану приватну установу.

Західні гроші, східні схеми

З 2022 року KSE Foundation — благодійна структура, яка де-юре володіє проєктом — звітує про залучення понад $150 мільйонів у вигляді благодійної допомоги. Серед донорів — уряди США, Великої Британії, Канади, Євросоюз, а також приватні фонди на кшталт Soros Foundation, Schmidt Futures, BHP Foundation тощо.

Окрему роль у фінансуванні KSE відіграє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Згідно з офіційними переліками, структура “Інститут Київська Школа Економіки” фігурує серед реципієнтів фінансування за програмами цифрової трансформації та аналітичного супроводу реформ.

Це фінансування прямо не йде на забудову території парку “Наталка” — але саме воно дозволяє KSE підтримувати команду, структуру та зовнішній фасад “успішності”. І ця успішність — уже працює в інтересах людей на кшталт Токарєва.

Зелена зона, яка зникає — і юридичний театр

Земля, на якій буде збудовано кампус, формально належить до природоохоронного фонду — це парк “Наталка”, а її цільове призначення не дозволяє капітального будівництва, окрім спортивної інфраструктури (код 07.02).

Однак Милованов і його структура вже мають досвід “гнучкого” обходу подібних обмежень. Кампус на Берестейській було збудовано на землі з кодом 03.03 — для охорони здоров’я, але використано під освітню забудову. Схожа стратегія може бути застосована і на Оболоні: приватна структура реалізує проєкт із м’яким лобізмом і “випадковими” винятками.

Коли “Гарвард” — це просто прикриття

На публічному рівні KSE постає як символ реформ і західного курсу. Тимофій Милованов — радник Офісу Президента, колишній міністр, спікер Давосу. Але його партнерство з людьми на кшталт Токарєва — це вже не імідж. Це — факти.

Історія з KSE — не випадок. Це симптом. Це історія про те, як формальна репутація дозволяє відбілювати реальні зв’язки з тіньовими структурами і проєктувати забудову, яка суперечить як екологічним принципам, так і базовій логіці західного фінансування.

Донори у сліпій зоні: як американські гроші працюють поруч із “Космолотом”

Формально KSE — це “університет”, який отримує гранти США. Фактично — це юридичний фасад, що передає контроль над київською зеленою зоною приватній структурі, де співвласником виступає особа з санкційного списку.

Держдеп, який виділяв гранти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), а також десятки західних урядів і фондів, мають усі формальні підстави вимагати пояснень: яким чином така структура змогла не лише залучити фінансування від сумнівних джерел, а й вивести забудову в одну з найбільш конфліктних ділянок Києва?

Відповідальність без гасел

Це не просто історія про землю. Це — тест на репутацію, який або буде пройдено зараз, або провалено назавжди.

Заклик до дій:

  1. Провести незалежний аудит витрат KSE Foundation за 2022–2025 роки.
  2. Ініціювати розслідування щодо використання земельної ділянки на Оболоні.
  3. Поставити публічне питання перед KSE: чи вважають вони нормальним партнерство з фондом, пов’язаним із громадянином РФ і нелегально азартними іграми?
  4. Закликати Держдеп США, ЄС та інші донори оновити критерії репутаційної відповідальності.

Бо якщо навіть “кращі” працюють із гральними структурами — то хто тоді взагалі “чистий” у цій війні за грантову довіру?

KSE, Милованов
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