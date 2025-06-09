Милованов і «Космолот». Як Київська школа економіки не публікує звітність і порушує закон

Скандал навколо Київської школи економіки (KSE) розгорівся після того, як з’ясувалося: так званий “університетський кампус” на Оболоні будується через структуру, співвласником якої є благодійний фонд, пов’язаний із підсанкційним громадянином РФ Сергієм Токарєвим — фігурантом справи про нелегальний гральний бізнес і брендом «Космолот».

За даними з відкритих джерел, Токарєв перебуває під санкціями РНБО, а його фонд став співінвестором у проєкті, що реалізується під освітнім брендом KSE. Цей факт змусив нас звернути увагу на питання прозорості Київської школи економіки: яка її структура, звідки фінансування і чи дотримується вона норм законодавства?

Звітність із грифом «секретно»

Ми звернулися до публічних джерел, аби знайти фінансову звітність KSE за останні роки — але не знайшли жодного публічного звіту про джерела фінансування, розподіл коштів чи витрати на проєкти.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», благодійний фонд (а саме такий юридичний статус має KSE, ЄДРПОУ 35133288) зобов’язаний щороку публікувати повну фінансову звітність і інформувати про надходження та використання цільових коштів. Цього зроблено не було.

Ми надіслали офіційні запити до OSUN, CIVICA, REStud, USAID, Sida, World Bank, EBRD — усіх відомих міжнародних партнерів, з якими публічно співпрацює KSE. Окремо ми звернулися до самої школи — до Тимофія Милованова. У запитах ми просили пояснити участь благодійного фонду підсанкційного громадянина РФ, пов’язаного з нелегальним казино «Космолот», у фінансуванні проєкту на Оболоні, а також дати оцінку фактам блокування журналістських розслідувань і відсутності публічної звітності.

Жоден із партнерів не надав відповіді та не прокоментував ситуацію. Складається враження, що тема участі «Космолота» в проєкті стала для партнерів KSE табу.

Звіт є, але він нічого не прояснює

Публічна звітність відсутня, але на наш запит податкова надала документи — і вони не розкривають суть. Головне управління ДПС у місті Києві надало копії фінансової звітності KSE за 2021–2024 роки.

За чотири роки фонд задекларував понад 2,7 мільярда гривень доходів: 2021 рік — 589 млн грн (≈ $21,57 млн), 2022 рік — 855 млн грн (≈ $26,47 млн), 2023 рік — 680 млн грн (≈ $18,58 млн), 2024 рік — 610 млн грн (≈ $15,44 млн).

Проте навіть ця звітність не дає відповіді на ключові запитання. У звітах прибуток щороку — нуль. Жодного слова про джерела надходжень чи донорів. Крім того, звітність подається як мікропідприємство — за спрощеними формами №1-м та №2-м, без розкриття витрат і структур фінансування.

Особливо насторожує різке зростання дебіторської заборгованості до 1,28 млрд грн у 2024 році. Це може свідчити або про непрозорі внутрішні перекази між афілійованими структурами, або про акумуляцію коштів на фіктивні проєкти без виконання зобов’язань, або про спробу приховати кінцевого бенефіціара грантових коштів.

Чому мікрозвітність — це проблема для KSE

Фінансова звітність, подана Київською школою економіки за формами для мікропідприємств (№1-м і №2-м), є неприйнятною для благодійної організації з обігом понад мільярд гривень. Згідно з Наказом Міністерства фінансів №25 від 24.01.2011, ці форми призначені для суб’єктів малого підприємництва з мінімальними обсягами операцій — мікропідприємств, які не мають зобов’язань перед донорами або широкою громадськістю щодо розкриття використання коштів.

Такий формат дозволяє уникати деталізації витрат, не вказувати джерела надходжень і фактичне використання коштів. У випадку KSE це створює серйозні ризики для прозорості та підзвітності, особливо з огляду на статус неприбуткової організації, що залучає десятки мільйонів доларів щороку.

Крім того, така звітність не відповідає вимогам статті 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», яка зобов’язує організації забезпечувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про свій фінансовий стан. Зокрема, у звітності KSE відсутня пояснювальна записка, не розкрито структуру доходів і витрат, не ідентифіковано донорів чи партнерів, не пояснено зростання дебіторської заборгованості.

Що ми будемо робити далі

Ми підготуємо офіційні скарги до НАЗК і Міністерства юстиції України. У фокусі — недотримання KSE статусу благодійної організації, відсутність відкритої звітності і можлива участь у схемах “освоєння” грантів без підзвітності. У разі відсутності відповіді ми ініціюємо судовий позов як проти KSE, так і проти державних органів, відповідальних за контроль. І, зрештою, публічно поінформуємо міжнародних донорів і західну пресу: бо йдеться не лише про українські порушення — мова про ризики для міжнародної репутації.