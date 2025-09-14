Як онлайн-казино уникають оподаткування через «повернення депозитів»

Повернення депозитів замість виплат виграшів — одна з найпоширеніших схем у сфері грального бізнесу в Україні. Її механізм простий: оператор приймає ставку, але коли гравець отримує гроші назад, компанія декларує це не як виграш (з якого має сплачуватися податок), а як «повернення депозиту».

Саме цей механізм опинився в центрі резонансного рішення Шевченківського районного суду Києва, який нещодавно скасував донарахування податків для «Космолоту» і визнав понад 4,5 млрд грн депозитами. Це рішення підсилило сумніви щодо ефективності державного контролю за галуззю та стало показовим прикладом використання юридичних лазівок.

Хто стоїть за «Космолотом»

За даними відкритих джерел, власником компанії вважається підприємець російського походження Сергій Токарєв. Його бізнес-інтереси не обмежуються азартними іграми. Через пов’язані структури він інвестує у венчурні фонди та стартапи.

Сергій Токарєв

Окремо варто відзначити його зв’язки з Київською школою економіки (KSE): приміщення закладу належать компаніям, пов’язаним із благодійним фондом Токарєва. Президентом KSE є Тимофій Милованов — колишній міністр економіки та чинний член наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Тимофій Милованов

У своїй декларації прем’єр-міністр Юлія Свириденко також зазначала, що отримувала щомісяця 6000 доларів у KSE.

Юлія Свириденко

Питання прозорості та масштаби втрат

У поєднанні ці факти викликають дискусію серед експертів щодо прозорості фінансових потоків на перетині грального бізнесу, освіти та оборонного сектору.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що лише у 2024 році бюджет України втратив понад 20 млрд грн податкових надходжень через схеми у гральному бізнесі. За його ж словами, у 2025 році ця сума вже сягнула близько 10 млрд грн.

Данило Гетманцев

Хоча легалізація грального бізнесу відбулася ще у 2020 році, система онлайн-моніторингу, яка мала б унеможливити подібні зловживання, досі не запущена. Міністерство цифрової трансформації, яке очолює віце премʼєр Михайло Федоров, неодноразово переносило строки її впровадження, і тепер вона зможе повноцінно запрацювати лише наприкінці наступного року.

Михайло Федоров

Український ринок азартних ігор продовжує зростати, але питання його податкової ефективності та корупційного впливу на суміжні сфери — від освіти до оборонних замовлень — залишаються відкритими.