Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки

Ціна на золото досягла $3 800 за унцію, що раніше прогнозувалося на кінець 2025 року. Це зростання відображає глобальну недовіру та підготовку до гірших економічних сценаріїв.

Золото пробило черговий історичний максимум і стало головним барометром світової довіри. Уже сьогодні, станом на кінець вересня, метал торгується на рівні $3 800 за унцію на спотовому ринку, а грудневі ф’ючерси піднялися до $3 844. Тобто ринок достроково пройшов межу, яку ще недавно вважали прогнозом до кінця 2025 року. Що стоїть за цим стрибком і чому він такий важливий для світової економіки, аналізував УНН.

Реальність перевершила очікування провідних фінансових інституцій. У своїх останніх оцінках Goldman Sachs Research припускали, що золото утримається в діапазоні $3 700 – $3 900 за унцію до кінця 2025-го, а у випадку рецесійного сценарію може піднятися до $3 880. У J.P. Morgan розглядали ціни на рівні $3 675 – $4 000.

Коли $3 800 стало реальною вартістю золота вже наприкінці вересня, а не наприкінці 2025 року, увага аналітиків переключилась на наступну позначку – $4 000 за унцію. Цю вартість ринок прогнозує побачити у 2026 році. Та не виключено, що золото перевершить очікування і цього разу.

Таке стрімке зростання ціни на золотого лише верхівка айсберга. Набагато важливіші причини, зазначає в ексклюзивному коментарі для УНН фінтехекспертка Олена Сосєдка.

"$3 800 за унцію золота – це не просто рекорд. Це дзеркало нашого світу, який живе у стані невизначеності та кризи довіри. І коли сучасні фінансові інструменти виглядають крихкими, інвестори знову звертаються до найдавнішого символу стабільності – золота", - зазначила Олена Сосєдка.

Ризик "шатдауну" уряду США, внутрішньополітичні чвари у Вашингтоні та очікування зниження ставок ФРС змусили капітал тікати з акцій у "тиху гавань".

"Геополітична напруженість лише підсилює цей рух. Війни, торгівельні конфлікти, непередбачувані рішення світових лідерів – все це створює атмосферу постійної нестабільності, у якій золото стає універсальною страховкою. Тож стрибок вартості золота – це не лише фінансова подія, це маркер довіри інвесторів до сучасної економіки. А для фінтех-ринку це чіткий сигнал: технології можуть робити фінанси зручнішими, але основа довіри завжди будується на простих і зрозумілих цінностях", - резюмувала Олена Сосєдка.

Крім того, зростання вартості золота означає, що інвестори готуються до послаблення долара. Що спричинене перш за все, очікуванням зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Логіка проста – якщо ФРС почне пом’якшувати свою політику, дохідність доларових облігацій впаде, і золото стане привабливішим. Адже воно не знецінюється разом із валютою.

Відповідно, слабший долар робить золото дешевше для міжнародних покупців, створюючи потужний стимул для зростання його ціни. Ключовий структурний попит на дорогоцінний метал формують центральні банки, насамперед Китаю й Росії. Вони агресивно скуповують злитки, відкрито демонструючи стратегію відмови від долара та небажання покладатися лише на американську валюту в умовах зростання геополітичної напруженості.

Навіть значні геологорозвідувальні відкриття, як-от родовище золота в Китаї - Вангу, не можуть стримати цінове ралі. Адже від відкриття родовища до готових злитків проходять роки, якщо не десятиліття. Це свідчить про те, що ринком керують не чинники виробництва, а страх і стратегічне прагнення інвесторів та держав мати фізичний актив.

Тож, ми можемо зробити висновок: коли держави та інвестори масово звертаються до найдавнішого, "вічного" активу, це означає, що довіра до сучасної світової архітектури знаходиться на критично низькому рівні. І $3 800 за унцію – це не просто фінансова подія, це діагноз глобальній економіці. Рекордні ціни на "жовтий метал" є прямим індикатором часу: світ не просто переживає нестабільність, він активно готується до гірших сценаріїв. Інвестори використовують золото як універсальний захист, оскільки зростання його вартості прямо свідчить про недовіру до валют, політичних гарантій та надійності ринків. Таким чином, золото сьогодні є не просто товаром, а головним барометром глобальної недовіри людства та геополітичного ризику.