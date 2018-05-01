В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Андрей Мишин, политолог, мистик

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Андрей Мишин, политолог, конфликтолог, мистик кандидат политических наук.
В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники программы обсудили мистику в деле Скрипаля.
Запись от 12.04.2018
Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.
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