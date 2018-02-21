ФГВФЛ продает кредит, обеспеченный АЗС в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц продает права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение по которому передано нежилое здание — АЗС с сервисным комплексом в столице.
«Компания-заемщик зарегистрирована в Киеве, находится в состоянии прекращения и занимается вспомогательным обслуживанием авиационного транспорта. На начало декабря 2017 года задолженность по кредиту превысила 68 млн грн», — говорится в сообщении.
При этом в обеспечение по кредиту передано нежилое здание — АЗС с сервисным комплексом, которое располагается в Киеве на проспекте Воздухофлотский, 77.
Актив Авант-Банка на продажу выставляется впервые, поэтому начальная цена реализации установлена на уровне общей задолженности по кредиту — 68 000 291,22 грн.
Фонд отмечает, что аукцион состоится 2 марта в системе «ProZorro.Продажи».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,91 -0.0791
|2.718,62 -0.097
|100 евро
|3.309,26 -0.1995
|3.368,17 -0.2296
|10 рублей
|4,45 0.0019
|4,86 -0.003
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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