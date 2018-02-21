ФГВФЛ продает кредит, обеспеченный АЗС в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц продает права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение по которому передано нежилое здание — АЗС с сервисным комплексом в столице.

«Компания-заемщик зарегистрирована в Киеве, находится в состоянии прекращения и занимается вспомогательным обслуживанием авиационного транспорта. На начало декабря 2017 года задолженность по кредиту превысила 68 млн грн», — говорится в сообщении.

При этом в обеспечение по кредиту передано нежилое здание — АЗС с сервисным комплексом, которое располагается в Киеве на проспекте Воздухофлотский, 77.

Актив Авант-Банка на продажу выставляется впервые, поэтому начальная цена реализации установлена на уровне общей задолженности по кредиту — 68 000 291,22 грн.

Фонд отмечает, что аукцион состоится 2 марта в системе «ProZorro.Продажи».