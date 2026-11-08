Корецький: Уряд розподілив допомогу від ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Сергій Корецький написав у Телеграмі.

"Підтримка охопить школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту", - зазначив Корецький.

За його словами, фінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.

Корецький висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку цього напряму.