Корецький: Уряд розподілив допомогу від ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти.
Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Сергій Корецький написав у Телеграмі.
"Підтримка охопить школи в шести областях: Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській. Це допоможе покращити умови приготування їжі та організацію харчування учнів початкових класів, зокрема у громадах поблизу лінії фронту", - зазначив Корецький.
За його словами, фінансування повністю забезпечене коштом міжнародної допомоги та не потребує додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів.
Корецький висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку цього напряму.
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