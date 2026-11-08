Зеленський: На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно

Верховна Рада України повинна повинна невідкладно ухвалити законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ.
З таким закликом виступив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Президент відреагував на розслідування НАБУ "Карфаген" і пообіцяв нові кадрові рішення.
"На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення", - наголосив Зеленський.
За його словами, вкрай важливо, щоб це розслідування розкрило абсолютно всю правду, особливо про замовників злочинів і насильства проти людей.
Президент додав, що вони в жодному разі не повинні уникнути покарання.
"Знаю, що потрібна для цього підтримка партнерів - щодо цього так званого "Хімпрому", - і з Америкою про це вже говорили на відповідному рівні. Потрібен результат. Є інформація, що саме цей злочинець вже почав свої операції в Польщі", - додав Зеленський.
За його словами, також є дані, що він планує зайти із синтетичними наркотиками в Німеччину. Україна ділиться усією важливою інформацією по цій справі зі своїми союзниками.
"Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних. Я прошу парламентарів ухвалити цей закон невідкладно", - закликав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023