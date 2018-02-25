В Сумах школы закрывают на карантин

В связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, в школах Сум с понедельника, 26 февраля, вводят карантин. Об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.
«Комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений, проведения массовых мероприятий», — сказано в сообщении.
Кроме этого, решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.
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