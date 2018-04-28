Украинцу дали 5 лет тюрьмы за пост в соцсети

В Одессе жителя Белгород-Днестровского суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за публикацию в интернете о признании так называемых Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к незаконному изменению границ Украины.

Правоохранители установили, что житель Белгород-Днестровского в социальной сети ВКонтакте «разместил публикацию о признании так называемых Донецкой и Луганской республик». В этой публикации, по информации прокуратуры, также содержались призывы к изменению границ Украины.

Дело расследовали по ч. 1, 2 ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

На днях сотрудники Службы безопасности разоблачили в Одессе местного жителя, подозреваемого в распространении сепаратистских листовок.