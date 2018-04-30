В Москве на акцию протеста против блокировки Telegram собрались более 11 тыс. человек

На проспекте Сахарова в Москве в понедельник, 30 апреля, состоялся митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram. Его организовали активисты Либертарианской партии РФ. Проведение мероприятия было согласовано с московской мэрией. По данным проекта «Белый счетчик», на акцию пришли 11,7 тысяч человек.

Присутствующие выступали против блокировки приложения, за свободу Интернета и за свободу слова. Звучали также политические лозунги, в частности «Россия будет свободной!» и «Долой царя!», передает «Радио Свобода».

На митинге также присутствовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Он отметил, что из-за правоохранителей ему не удалось сразу попасть на площадку, где проходит акция. Митинг поддержал и основатель Telegram Павел Дуров.