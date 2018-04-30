Bloomberg: Каждую минуту Tesla «сжигает» $6,5 тыс., скоро у компании могут закончиться деньги

Существует реальная опасность, что без дополнительного финансирования у компании Tesla в 2018 году могут закончиться деньги.
Об этом пишет Bloomberg.
По подсчетам издания, каждую минуту Tesla сжигает более чем 6,5 тысяч долларов.
Свободный денежный поток — сумма денежных средств, генерируемых компанией после вычета капитальных затрат, была отрицательной в течение пяти последних кварталов.
«Это будет ключевой показатель, на который следует обратить внимание, после публикации Тесла своих финансовых результатов (2 мая — ред.)», — пишет издание.
«Свой вклад в финансовые трудности компании, вероятно, оказывает продолжающийся наем сотрудников на работу. Компания наращивает количество сотрудников рекордными темпами. Так, за 2017 год их число выросло более чем вдвое», — сообщает Bloomberg.
С 2014 года по 2017 год количество рабочих Tesla выросло более чем в три раза, а доход на одного сотрудника остался на прежнем уровне.
При этом отмечается, что General Motors Co. и Ford Motor Co. приносят примерно в 2,5 раза больше дохода на одного сотрудника.
Как сообщалось, капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.590,19 -0.0313
|2.618,99 -0.0218
|100 евро
|3.140,97 -0.2148
|3.200,92 -0.1557
|10 рублей
|3,83 -0.0022
|4,33 -0.0027
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|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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