Войти
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
официально
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года
перспективы
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госбюджет
RSS

Еврокомиссия представила новый бюджет ЕС

181
Еврокомиссия представила новый бюджет ЕС

Европейская комиссия представила проект долгосрочного бюджета на 2021-207 годы, который уже рассчитан на 27 стран — без Великобритании, которая к тому времени выйдет из ЕС.

Читайте также: Евростат назвал страны ЕС с наибольшим госдолгом

Об этом сообщает сайт ЕК.

Комиссия предлагает долгосрочный бюджет в размере 1,135 млрд евро в обязательствах (выраженных в ценах 2018 года) за период с 2021 до 2027 года, что соответствует 1,11% от валового национального дохода 27 стран ЕС.

«Для финансирования новых и неотложных приоритетов необходимо увеличить текущий уровень финансирования. Инвестирование сейчас в такие отрасли, как исследования и инновации, молодежь, цифровая экономика, управление границами, безопасность и оборона будут способствовать процветанию, стабильности и безопасности в будущем. Например, бюджет Erasmus+ и Европейского корпуса солидарности будет удвоен», — говорится в сообщении.

В то же время Еврокомиссия определила сферы, где можно сэкономить и повысить эффективность. Комиссия предлагает умеренно уменьшить финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики когезии ЕС (Cohesion Policy) — примерно на 5%, — отображая новую реальность Союза в составе 27 стран.

«Эта политика будет модернизирована, чтобы служить новым приоритетам. Например, политика когезии будет играть все более важную роль в поддержании структурных реформ и длительной интеграции мигрантов», — отметили в ЕК.

Комиссия предлагает сократить количество программ более чем на треть (с 58 в настоящее время до 37 в будущем), например, путем объединения фрагментированных источников финансирования в новые интегрированные программы и радикально оптимизировать использование финансовых инструментов, в том числе через фонд InvestEU.

Читайте также: Германия может увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год

«Главным новшеством в предложенном бюджете является укрепление связи между финансированием ЕС и верховенством права. Уважение к верховенству права является необходимым условием для надежного финансового управления и эффективного финансирования ЕС. Поэтому Комиссия предлагает новый механизм защиты бюджета ЕС от финансовых рисков, связанных с обобщенными недостатками верховенства права в государствах-членах. Новые предложенные инструменты позволят Союзу приостановить, уменьшить или ограничить доступ к финансированию ЕС способом, пропорциональным характеру тяжести и масштабам недостатков верховенства права», — сказано в сообщении.

госбюджет, ЕС, Еврокомиссия, макроэкономика
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 мая 2018
Среда, 2 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.585,98 -0.0136 2.614,25 -0.0154
100 евро 3.100,87 -0.0986 3.162,39 -0.1236
10 рублей 3,77 -0.0005 4,28 -0.0012
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016