Назначен новый руководитель полиции Николаевской области

В Николаеве в четверг, 3 мая, глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковника Александра Анохина.

Об этом говорится в сообщении в Facebook Национальной полиции Украины.

По словам Князева, Александр Анохин назначен начальником ГУНП в Николаевской области приказом от 3 мая. Предыдущего руководителя генерала Юрия Мороза в свою очередь назначат на должность в Центральном аппарате Нацполиции Украины, где он будет заниматься научной деятельностью.

Что же касается Александра Анохина, то, как отметил Князев, он с ним познакомился в 2014 году в Артемовске, где он исполнял обязанности начальника криминальной полиции.

Ранее до назначения с ноября 2015 года Анохин занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области по общественной безопасности.

Напомним, как сообщалось ранее, в прошлом, в Управлении патрульной полиции Николаевской области назначен новый руководитель. Им стал лейтенант полиции Виталий Данила.