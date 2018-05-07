«Мстители: Война бесконечности» быстрее всех в истории кинематографа собрал $1 млрд

Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал миллиард долларов в прокате за 11 дней. Как сообщает Deadline, картина преодолела эту отметку быстрее всех в мировой истории кинематографа.
Отметим, что при этом премьера еще не состоялась в Китае, где показы начнутся 11 мая. Предыдущий рекорд принадлежит ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшей в декабре 2015 года, седьмому эпизоду саги потребовалось 12 дней, чтобы достичь миллиарда долларов.
«Война бесконечности» также побила рекорд «Пробуждения силы» по сборам за первый уик-энд в США — 250 миллионов долларов против 248 миллионов соответственно.
«Мстители» стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была «Черная пантера», которой потребовалось на это четыре недели.
В целом для Marvel «Война бесконечности» оказалась шестой картиной, показавшей такой результат, для Disney (купила Marvel в 2009 году) — 17-й, а в истории кинопроката — 34-й.
Как сообщалось ранее, Стивен Спилберг первым из кинематографистов заработал в прокате более 10 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,96 0.0099
|2.625,97 0.0056
|100 евро
|3.106,70 -0.0067
|3.161,35 -0.0141
|10 рублей
|3,81 0.0022
|4,30 0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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