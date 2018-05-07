«Мстители: Война бесконечности» быстрее всех в истории кинематографа собрал $1 млрд

Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал миллиард долларов в прокате за 11 дней. Как сообщает Deadline, картина преодолела эту отметку быстрее всех в мировой истории кинематографа.

Отметим, что при этом премьера еще не состоялась в Китае, где показы начнутся 11 мая. Предыдущий рекорд принадлежит ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшей в декабре 2015 года, седьмому эпизоду саги потребовалось 12 дней, чтобы достичь миллиарда долларов.

«Война бесконечности» также побила рекорд «Пробуждения силы» по сборам за первый уик-энд в США — 250 миллионов долларов против 248 миллионов соответственно.

«Мстители» стали вторым фильмом Marvel в 2018 году, собравшим миллиард, первым была «Черная пантера», которой потребовалось на это четыре недели.

В целом для Marvel «Война бесконечности» оказалась шестой картиной, показавшей такой результат, для Disney (купила Marvel в 2009 году) — 17-й, а в истории кинопроката — 34-й.

Как сообщалось ранее, Стивен Спилберг первым из кинематографистов заработал в прокате более 10 млрд долларов.