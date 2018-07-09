Власти не рекомендуют купаться в Киеве ни на одном из пляжей

Столичное коммунальное предприятие «Плесо» не рекомендует купаться ни на одном из пляжей Киева. Об этом говорится на сайте предприятия.

Сейчас на всех пляжах вывесили желтый флаг, означающий, что купаться не рекомендуется.

Разрешение на купание, которое обозначается зеленым флагом, или запрет купания (красный флаг) определяются по результатам анализа воды.

Как известно, в Киеве работает 13 пляжей: Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предмостная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторый, Радуга, Веселка, Тельбин.