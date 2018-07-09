ЕС ждет от Украины поправку в закон об антикоррупционном суде

Европейский Союз ожидает, что Украина внесет поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе.

«Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ждем принятия поправок, которые требуются для надлежащей работы суда», — отметил Туск.

Речь идет о норме в принятом в июне законе, согласно которому апелляции на решения в делах, которые сейчас рассматриваются судами, будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции.

В ЕС уже ждут «скорого» изменения закона, который распространит юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на решения судов первой инстанции, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите.

«Мы приветствовали намерение сделать так, чтобы суд заработал в полном объеме до конца года», — добавляется в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что ожидает принятия этой поправки Верховной Радой уже на этой неделе.

«Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда», — сказал Порошенко.

Отметим, что в совместном заявлении саммита Украина-ЕС также содержится напоминание о важности борьбы с коррупцией для сохранения действия безвизового режима.

«Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения „индикаторов“, которые позволили ввести визовую либерализацию, и приняли к сведению оценку и рекомендации, содержащиеся в первом докладе комиссии в рамках механизма приостановления визового режима», — говорится в совместном заявлении президентов Украины, Европейского совета и Европейской комиссии.

Отдельно лидеры отметили необходимость дальнейшего укрепления необходимой независимости и полной эффективности ключевых антикоррупционных институтов.