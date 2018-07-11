Нацбанк снова повысил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 11 июля, повысил официальный курс гривны на четыре копейки — до 26,2091 гривны за доллар против 26,2497 гривен за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6988 грн против 30,9458 грн во вторник. За 10 российских рублей дают 4,1972 грн, накануне — 4,1776 грн.

Напомним, что вчера НБУ повысил курс гривны на 18 копеек.