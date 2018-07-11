Украину на саммите НАТО не пригласят в программу особых возможностей, – Столтенберг

По результатам саммита НАТО союзники еще раз подтвердят неуклонную поддержку Киева, однако не пригласят Украины к участию в программе особых возможностей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита Альянса, который состоится 11-12 июля в Брюсселе, сообщает Укринформ.
«Я не ожидаю, что НАТО на этом саммите примет решение по программе особых возможностей для Украины», — отметил глава Альянса.
В то же время он подчеркнул, что союзники еще раз подтвердят твердую поддержку Украины.
«У нас уже есть соответствующие инструменты для развития нашего партнерства с Украиной», — добавил генсек НАТО.
Напомним, что согласно программе саммита, 12 июля запланирована встреча глав государств и правительств стран-членов с президентами Украины и Грузии. Стороны обсудят прогресс реформ, развитие партнерства и поддержки, а также региональные угрозы.
Программа особых возможностей (EPO) НАТО предусматривает высокий уровень партнерства и сотрудничества с партнерами, которые не являются членами Альянса. Сейчас в программу приглашены пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
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