Гройсман рассказал, что угрожает восстановлению экономики

Замедление инфляции в Украине до менее чем 10% является позитивным сигналом экономической стабилизации. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
«Мы имеем очень позитивный сигнал — замедляется инфляция, 9%. Это даже меньше, чем мы прогнозировали. Это означает, что мы стабилизировали ситуацию в стране», — сказал он.
По словам Владимира Гройсмана, главными рисками для экономики являются политическая нестабильность и проблемы с обслуживанием внешних долгов.
«Сейчас очень важна и политическая стабилизация, и экономическая, в том числе главное — обслуживать внешние долги, которые были сформированы до 2013 года и могут серьезно ударить по экономике. Сейчас мы начинаем восстанавливаться, и я уверен в том, что в средне- и долгосрочной перспективе ситуация будет очень позитивной, но важно, чтобы не было потрясений, связанных с международными долгами», — подчеркнул премьер.
Он также высказался за то, чтобы Украина перестала покупать газ за границей.
«Мы добываем на Украине порядка 20 млрд кубометров, а еще более 10 млрд импортируется. А это значит, что цены будут постоянно колебаться. Если мы сами будем добывать, мы самостоятельно будем и устанавливать цены на газ», — заявил он в среду на заседании правительства.
По оценкам экспертов, запасы газа на Украине составляют около 4,5 трлн куб. м. В 70-е годы прошлого века на территории Украины добывали около 70 млрд куб. м газа в год. Это более чем в два раза больше, чем необходимо стране сейчас. Однако у правительства нет денег для разработки месторождений, а зарубежные компании неохотно идут из-за постоянно меняющегося законодательства.
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