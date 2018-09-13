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УНЛ презентовала исследование об игровой зависимости в Украине

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УНЛ презентовала исследование об игровой зависимости в Украине

12 сентября в Киеве в медиа-центре «Информатор» были презентованы результаты первого в Украине социологического исследования по вопросам влияния лотереи на развитие игромании, проведенного Украинской национальной лотереей совместно с Международной Антинаркотической ассоциацией. Опрос был проведен в 12 городах Украины и охватил 500 респондентов.

Как отметил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский, данное исследование было проведено в рамках политики ответственной игры, которую исповедует Украинская Национальная Лотерея. Принципы ответственной игры определяются в документах Всемирной ассоциации лотереи, Европейской ассоциации государственных лотерей, а также в Законе Украины о государственных лотереях.

«Ответственная игра - это комплекс мероприятий, направленных на защиту игроков и населения от негативных рисков чрезмерной игры в лотерею. Мы проводим научные и социологические исследования, чтобы выявить уровень информированности населения в этом вопросе, анализируем каждую игру на предмет наличия рисков возникновения зависимости, проводим разъяснительную работу касательно возможных негативных последствий чрезмерной игры и при необходимости помогаем с консультациями и лечением. Сотрудники лотереи, когда замечают чрезмерную активность проблемного игрока, проводят разъяснительные беседы, информируют человека об опасности и направляют в соответствующие центры, такие как Международная Антинаркотическая Ассоциация», — сообщил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения квалифицирует игроманию как болезнь, которая нуждается в лечении с помощью специалистов.

«Если взять всемирную статистику, то на сегодняшний день около 5% населения планеты — это люди с игровой зависимостью. Среди людей, которые обращаются за помощью в наши центры игроманов также около 4-5%. К сожалению, многие люди с диагнозом игровая зависимость, становятся зависимыми также от алкоголя или наркотиков», — отметил президент Международной Общественной Организации «Центр Здоровой Молодежи» Сергей Коляденко.

Организаторы исследования рассказали о «портрете» украинского игромана. В основном это жители городов с населением более полумиллиона, которым от 18 до 35 лет. Чаще всего играют одинокие люди с достатком от 2 до 7 тысяч гривен. В большинстве случае это работники сферы услуг, студенты, безработные и представители рабочих профессий. В Украине большинство игроков живут в Черновцах -16%, Ивано-Франковске — 14% и Днепре -12%. Реже играют во Львове, Черкассах и Ужгороде (6%, 3% и 1% соответственно).

На рынке игровых услуг на последнем месте оказались автоматы. Их выбирают 16% любителей азарта. Почти столько же – 17%, выбирают казино. Букмекерские ставки делают 19% игроков. Большинство предпочитает именно лотерею – 45%. Вероятнее всего игроки выбирают именно лотерею из-за того, что только эта услуга единственная легальная.  66% игроков в лотерею играют с частотой не более 1 раза в год, 15% респондентов играют 1 раз в 2-3 месяца. 86% игроков не проявили выраженной зависимости. Также исследование показало, что у большинства игроков в лотерею нет признаков игромании.

Как заявил Бочковский, такое исследование уникально для Украины, поскольку раньше никто не проводил подобных замеров на основании личного опроса респондентов с привлечением профессиональных психологов и социологов.

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«Мы обязательно учтем выводы социсследования, планируя свои мероприятия по ответственной игре. Ведь наша задача не вовлекать людей в игру, наша задача - создать интересную игру и предоставить возможность выиграть какую-то большую сумму денег, чтобы удовлетворить потребности человека. Но мы не хотим, чтобы люди играли постоянно, наша цель, чтобы люди играли понемногу, с маленькой доступной регулярностью», - подчеркнул он.

лотереи, УНЛ, Андрей Бочковский
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