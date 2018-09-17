Американские компании могут полностью уйти из России

Сохраняется реальная угроза полного ухода американских компаний из России в случае новых санкций Вашингтона. Как передают российские СМИ, об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства», — сказал Родзянко, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, санкции «фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным».

«Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует», — добавил глава AmCham.

Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но и при ней «бизнес продолжает работать и расти и даже инвестировать».

Напомним, что очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.