Американские компании могут полностью уйти из России

Сохраняется реальная угроза полного ухода американских компаний из России в случае новых санкций Вашингтона. Как передают российские СМИ, об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства», — сказал Родзянко, выступая в Международном дискуссионном клубе «Валдай».
По его словам, санкции «фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным».
«Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует», — добавил глава AmCham.
Он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но и при ней «бизнес продолжает работать и расти и даже инвестировать».
Напомним, что очередные американские санкции против России вступили в силу 27 августа. Основанием для них стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.
При этом в Вашингтоне заявляли, что в ноябре введут второй, более жесткий пакет санкций, который может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
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