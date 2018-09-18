Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 18 сентября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 28,1268 грн за доллар против 28,1521 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,8267 грн против 32,90696 грн накануне.