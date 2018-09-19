Lufthansa передумала заводить в Украину лоукостер Eurowings

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от планов вывода на украинский рынок своей дочерней лоукост-авиакомпании Eurowings

Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает LIGA.net.

"У нас нет планов открывать рейсы в Украину, в частности по маршруту Киев-Берлин. Но авиационный бизнес очень стремительно развивается и поэтому все может измениться. Когда мы увидим, что время пришло открывать рейсы, мы об этом поговорим, но сейчас у нас нет таких планов", - отметил он.

Вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, Ближнем Востоке и Африке Штефан Кройцпайнтнер пояснил, что с 2017 года группа проводит интеграцию 77 самолетов в парк авиакомпании Eurowings, что занимает много времени и ресурсов.

По словам Кройцпайнтнера, пока процесс консолидации парка не будет завершен, компания не готова расширяться на новые рынки.

Напомним, представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines.