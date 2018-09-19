Войти
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе
позиция
Украина ждет от Кремля отказа от «выборов» на Донбассе
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд
торговля
Трамп ввел новые торговые пошлины против Китая на $200 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

Lufthansa передумала заводить в Украину лоукостер Eurowings

232
Lufthansa передумала заводить в Украину лоукостер Eurowings

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от планов вывода на украинский рынок своей дочерней лоукост-авиакомпании Eurowings

Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает LIGA.net.

"У нас нет планов открывать рейсы в Украину, в частности по маршруту Киев-Берлин. Но авиационный бизнес очень стремительно развивается и поэтому все может измениться. Когда мы увидим, что время пришло открывать рейсы, мы об этом поговорим, но сейчас у нас нет таких планов", - отметил он.

Вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, Ближнем Востоке и Африке Штефан Кройцпайнтнер пояснил, что с 2017 года группа проводит интеграцию 77 самолетов в парк авиакомпании Eurowings, что занимает много времени и ресурсов.

По словам Кройцпайнтнера, пока процесс консолидации парка не будет завершен, компания не готова расширяться на новые рынки.

Читайте также: Qatar Airways теряет десятки миллионов из-за бойкота со стороны арабских стран

Напомним, представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines.

Lufthansa, Eurowings
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 сентября 2018
Вторник, 18 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «Северном потоке-2» и чашке кофе

Интерес США базируется на том, что максимум через 3-4 года они будут готовы к масштабной экспансии со своим сжиженным газом на рынке Европы. Для значительного облегчения этого США нужно не допустить эксплуатации «Северного потока-2» и сохранить контроль над Украиной. Чтобы созданием кризиса, в результате которого через украинскую СПГ газ не сможет поставляться в Европу, добиться того, что американский газ европейцы будут покупать в больших масштабах.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Кто формирует общенациональную повестку дня

Украинский институт анализа и менеджмента политики [УИАМП] обнародовал очередной рейтинг медиапопулярности украинских политиков за август 2018 года. Рейтинг был составлен по результатам анализа более 1,4 млн. сообщений за август 2018 года в аналитической системе «Медиатека», учитывающей публикации новостных агентств, интернет- и печатных СМИ, телевидения и сообщений в Facebook. Согласно резюме УИАМП «наиболее прогрессирующими политиками августа стали Леонид Кучма, Лилия Гриневич и Виктор Медведчук». Общенациональная повестка дня, как и ее отображение в информационном пространстве – достаточно стабильна, чтобы не сказать – консервативна. А, значит, объектом анализа является не только место того или иного персонажа в медиа-рейтинге, но и изменение этой позиции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016