Lufthansa передумала заводить в Украину лоукостер Eurowings

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась от планов вывода на украинский рынок своей дочерней лоукост-авиакомпании Eurowings
Об этом сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, передает LIGA.net.
"У нас нет планов открывать рейсы в Украину, в частности по маршруту Киев-Берлин. Но авиационный бизнес очень стремительно развивается и поэтому все может измениться. Когда мы увидим, что время пришло открывать рейсы, мы об этом поговорим, но сейчас у нас нет таких планов", - отметил он.
Вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, Ближнем Востоке и Африке Штефан Кройцпайнтнер пояснил, что с 2017 года группа проводит интеграцию 77 самолетов в парк авиакомпании Eurowings, что занимает много времени и ресурсов.
По словам Кройцпайнтнера, пока процесс консолидации парка не будет завершен, компания не готова расширяться на новые рынки.
Напомним, представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines.
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