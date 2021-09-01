Немецкий лоукостер Eurowings начал летать в Украину

Немецкая авиакомпания Eurowings выполнила свой первый рейс из Дюссельдорфа в Киев.
Как сообщает Укринформ, самолет Eurowings прибыл в аэропорт «Борисполь» 1 сентября.
«Очень приятно, что именно аэропорт «Борисполь» принимает одного из крупнейших европейских лоукостеров. Это следующая страница тридцатилетней истории сотрудничества Lufthansa Group и аэропорта «Борисполь», — сказал генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Александр Дубревский во время брифинга по случаю выхода Eurowings на рынок Украины.
Он отметил, что аэропорт сотрудничает со многими авиакомпаниями, которые входят в Lufthansa Group. «Это свидетельствует о том, что украинский рынок авиационных перевозок восстанавливается очень быстро, он развивается», — подчеркнул директор «Борисполя».
Авиакомпания Eurowings будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Немецкий лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319.
Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. Авиакомпания выполняет рейсы в страны Европейского Союза, а также в Грузию, Армению, Израиль, Великобританию, Ирак, Ливан, Россию, Турцию, Тунис и Сербию.
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