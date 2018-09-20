Президент сегодня выступит с ежегодным посланием к парламенту

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Его выступление предусмотрено повесткой дня пленарного заседания, опубликованного на сайте ВР.
Ежегодное послание Главы государства определено первым вопросом повестки дня.
Сразу после этого Рада планирует рассмотреть законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)», который Президент 3 сентября внес в парламент.
18 сентября Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, определенный основным в подготовке законопроекта, рекомендовал ВР включить его в повестку дня сессии и направить в Конституционный Суд для получения заключения. В то же время 19 сентября комитет по иностранным делам не полностью поддержал потенциальный закон, рекомендовав создать временную специальную комиссию для доработки документа перед направлением в КС.
Также депутаты планируют включить в повестку дня и направить в Конституционный Суд законопроект №6236 «О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств».
Включения в повестку дня и направления для вывода КС требуют еще два законопроекта - №8329 и №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции по переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей на Сичеславскую и Кропивницкую соответственно.
Кроме того, в повестку дня предлагается включить проекты постановлений относительно дальнейшей работы над законопроектами №6773 и №7203, предусматривающих внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
В четверг Рада собирается освободить от должности 13 из 15-ти членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и назначить 14 новых, представление на которых Президент внес в парламент в начале февраля. Накануне председатель ВР Андрей Парубий в зале пленарных заседаний подписал закон №9090 относительно увеличения количества ЦИК с 15 до 17 лиц и направил его на подпись Президенту Петру Порошенко. По убеждению спикера, расширение количественного состава Центризбиркома является путем к решению проблемы по обновлению государственного органа.
Следующим вопросом, согласно повестке дня, определено назначение на должность судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.
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