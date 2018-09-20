«Аграрной сверхдержаве» инженеры не нужны: Николаевский университет кораблестроения провалил набор студентов

Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова провалил вступительную кампанию 2018 года – студентами 1 курса дневного отделения университета в этом году стали всего 331 человек.
Согласно информации Министерства образования и науки Украины, у НУК в текущем году открыт лицензионный объем на поступление на программу бакалавра 4280 студентов. Таким образом, количество поступивших в этом году выпускников школ в данный вуз составляет всего 7,7% от лицензионного объема.
При этом больше всего студентов поступили на не профильные для этого университета специальности, а на гуманитарные. Так, 31 человек поступил на специальность «Физкультура и спорт», 32 человека – на специальность «Филология», 19 – «Менеджмент» и 18 – «Право».
Тем временем, на специальности «Судостроение» из 710 мест занятыми оказались только 16, а на специальности «Энергетическое машиностроение» студентами стали всего лишь 4 человека из лицензионного объема в 440 мест. На специальность «Судокорпусостроение» на 1 курс в этом году в НУК имени Адмирала Макарова вовсе не поступил никто.
Всего же по состоянию на сегодняшний день, согласно данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в НУК имени Адмирала Макарова получает образование 3591 студент.
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