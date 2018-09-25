Россияне и литовцы чаще других туристов посещают Беларусь

Россияне значительно чаще граждан из других государств посещают Беларусь с туристическими целями. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат), опубликованные ко Всемирному дню туризма 27 сентября.

В 2017 году Беларусь посетило более 190 тыс. туристов из России. Россияне значительно превзошли по количеству приехавших в страну литовцев — из Литвы туда в прошлом году приехало более 26 тыс. туристов. В тройку стран вошла также Польша, откуда на отдых приехало более 22 тыс. человек. Кроме того, в топ-10 вошли Латвия, Украина, Китай, Германия, Эстония, Великобритания и Израиль. В статистических данных фигурируют граждане и далеких государств, таких как Южная Африка (94 человека), Малайзия (81 человек), Филиппины (79 человек) и др. Кроме того, по одному человеку Беларусь посетили туристы из Коста-Рики и Маврикия.

Средняя продолжительность пребывания иностранцев в стране в 2017 году составила 4 дня.