Порошенко призвал ООН принять декларацию о признании Голодомора геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал принять декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа, сообщила пресс-служба главы государства.
«Хотел бы восстановить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации», — отметил Президент во время выступления.
Он подчеркнул, что сейчас более 850 млн людей голодают и Украина приветствует инициативы по борьбе с голодом в мире: «Моя страна не может стоять в стороне и готова предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире».
Глава государства также напомнил, что Украина как никто другой столкнулась с проблемой голода, потому что более 80 лет назад произошла одна из худших трагедий человечества — Голодомор, унесший жизни миллионов украинцев.
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