В «Укрпоште» объяснили, почему не хотят доставлять пенсии

«Укрпошта» пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский в эфире Радио НВ.
«Каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра. Когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие «фокусы», — считает он.
Смелянский отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1,5 тыс грн, и большинство почтальонов «Укрпошты» получали такую зарплату, в среднем обслуживая 143 пенсионера.
«Сейчас мы имеем 3,7 тыс грн, с первого января — 4,1 тыс грн. Количество пенсионеров, которые мы обслуживаем, упало до 120 (на одного почтальона — Ред). То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится», — пояснил он.
При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года.
«Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс. А мы просто не в состоянии. Это значительные средства — 1 млрд грн, в то время как наша выручка составляет 5,5 млрд грн», — подчеркнул Смелянский.
Ранее сообщалось, что доставка пенсий населению принесла ПАО «Укрпошта» в этом году 1 млрд гривен убытков.
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