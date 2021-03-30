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Государство больше не хочет финансировать доставку пенсий через «Укрпочту»

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Государство больше не хочет финансировать доставку пенсий через «Укрпочту»

Кабинет министров 31 марта рассмотрит проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий почтой для большинства пенсионеров с 1 сентября 2021 года. Документ подготовило Министерство социальной политики.

Об этом генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский написал на своей странице в Facebook.

«Минсоц вносит завтра проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км», — написал он.

Смилянский сообщил, что в настоящее время через «Укрпочту» получают пенсии 3,5 млн человек.

По его данным, пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.

«Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер», — сообщил гендиректор «Укрпошты».

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Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина сообщила, что «сегодня доставка одной пенсии стоит в среднем 60 гривен, с повышенными тарифами будет стоить больше 100 гривен».

Укрпошта, пенсии
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