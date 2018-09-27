Ученые подтвердили пользу аспирина в борьбе с раком

Употребление аспирина в небольших дозах может помочь в лечении раковых опухолей, сообщает MedicalXpress.
Ученые Кардиффского университета проанализировали истории болезни 520000 пациентов с различными видами онкологии, причем около половины из них пришлось на рак кишечника, молочной или предстательной железы. Выяснилось, что прием препарата снижал смертность пациентов на 20-30 процентов, а также значительно уменьшал вероятность перехода раковых клеток на другие органы.
Отмечается, что положительный эффект аспирина был отмечен как в случаях с более распространенными, так и с редкими формами онкологии.
При этом ученые указывают на ограниченный характер исследования, поскольку оно носило обсервационный характер.
Эксперты также подчеркивают необходимость выявления механизма воздействия препарата на организм пациентов с онкологией. Кроме того, специалисты напоминают о важности консультаций с врачом перед началом приема каких-либо лекарственных средств.
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