Ученые подтвердили пользу аспирина в борьбе с раком

Употребление аспирина в небольших дозах может помочь в лечении раковых опухолей, сообщает MedicalXpress.

Ученые Кардиффского университета проанализировали истории болезни 520000 пациентов с различными видами онкологии, причем около половины из них пришлось на рак кишечника, молочной или предстательной железы. Выяснилось, что прием препарата снижал смертность пациентов на 20-30 процентов, а также значительно уменьшал вероятность перехода раковых клеток на другие органы.

Отмечается, что положительный эффект аспирина был отмечен как в случаях с более распространенными, так и с редкими формами онкологии.

При этом ученые указывают на ограниченный характер исследования, поскольку оно носило обсервационный характер.

Эксперты также подчеркивают необходимость выявления механизма воздействия препарата на организм пациентов с онкологией. Кроме того, специалисты напоминают о важности консультаций с врачом перед началом приема каких-либо лекарственных средств.