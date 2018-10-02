В Токио нанимают роботов для работы в городском метро

Власти Токио приняли решение провести практический эксперимент по интенсивному использованию роботов в муниципальном метро, в том числе в системах обеспечения безопасности. В течение трех месяцев с конца ноября он пройдет на шести станциях городской подземки, сообщили во вторник местные СМИ.

Роботы будут задействованы в первую очередь для информирования пассажиров о маршрутах, о расположении выходов, медпунктов, отделений полиции и т.д. Предполагается также запустить на станциях самоходные устройства, которые будут настроены на поиск подозрительных предметов и выполнять другие функции для поддержки служб безопасности.

Внедрение таких устройств, по замыслу администрации Токио, призвано восполнить нарастающую нехватку рабочих сил в системе метрополитена. Результаты нынешнего эксперимента, как сообщается, будут использованы для разработки и модификации роботов, которые вскоре будут реально применяться в подземке на постоянной основе.