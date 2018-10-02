Восемь стран НАТО доведут расходы на оборону до 2% ВВП уже в этом году

Восемь стран НАТО смогут довести расходы на оборону до 2% ВВП в этом году. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон в ходе брифинга, организованного в преддверии встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе 3-4 октября.
«Одной из главных тем предстоящей встречи станет увеличение расходов на оборону до 2% ВВП. — отметила она. — Мы находимся на пути к значительному улучшению ситуации в этой области. Мы ожидаем, что восемь союзников НАТО достигнут цели по доведению расходов на оборону до 2% ВВП в этом году. Еще примерно две третьих союзников по планам должны достичь этого показателя к 2024 году».
Вопрос честного распределения финансового бремени входит в повестку дня встреч НАТО на всех уровнях с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США. На саммите альянса в июле американский лидер выступил с резкой критикой союзников, которые не довели расходы на оборону до 2% ВВП, и параллельно предложил увеличить ассигнования до 4% ВВП.
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