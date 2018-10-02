Сколько должны украинские агрохолдинги

В августе 2018 агрохолдинг «Мрия» завершил реструктуризацию долга. В результате его общая долговая нагрузка снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн. Какая долговая нагрузка у других крупных аграрных компаний?

В Украине практически все крупные агрохолдинги имеют долги. Это не всегда плохо, ведь средства привлекаются на развитие бизнеса. Важнее суммы долга — его отношение к EBITDA.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета налогов, отчислений на амортизацию и процентов по кредитам. Также этот аналитический показатель называют «доналоговая прибыль». Он является индикатором платежеспособности компании и способности погасить долги.

Те компании, у которых цифра долга составляет не более трех показателей EBITDA, считаются способными справиться с долговой нагрузкой. Если это соотношение превышает 4-5, то у компании, вероятно, проблемы с погашением долгов. Привлечь дополнительные заемные средства для нее будет проблематично.

Информацию о финансовых показателях компаний Kernel (за 2017 маркетинговый год), МХП, Астарта, IMC, AgroGeneration и Агротон (за 2017 календарный год) редакции предоставил аналитик Concorde Capital Андрей Передерей.

Информация о компании UkrLandFarming — из сообщения агентства «Интерфакс-Украина», которое ссылается на финотчет компании.

В рейтинге компании расположены по величине земельного банка.

UkrLandFarming

Владелец: Олег Бахматюк.

Земельный банк: 570 тыс. га.

EBITDA: €91 млн.

Чистый долг: $1,68 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 15,8

По словам Бахматюка, на февраль 2018 года показатель EBITDA составил $200 млн. Но даже при таких цифрах соотношение EBITDA к долгу составляет 8,4, что критично для компании.

Финансовые проблемы компании длятся уже давно. В августе 2018 года UkrLandFarming и государственный «Ощадбанк» начали процедуру урегулирования вопроса с погашением долга в размере $100 млн.

Кроме того, признанные неплатежеспособными банки Бахматюка («Финансовая инициатива» и «VAB Банк») задолжали Фонду гарантирования вкладов и НБУ 19 млрд грн.

Общая задолженность перед кредиторами — около $1,9 млрд. Крупнейшие кредиторы — Укрэксимбанк, Райффайзенбанк Аваль, УкрСиббанк и Deutsche Bank/Сбербанк. Ведутся переговоры о реструктуризации с внешними кредиторами.

В 2014-2017 годах компания выплатила $507 млн долгов.

Кернел

Владелец: Андрей Веревский

Земельный банк: 560 тыс. га.

EBITDA: $319,2 млн.

Чистый долг: $612,4 млн.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 1,92.

В начале 2017 года крупнейший производитель подсолнечного масла в мире разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн. Организаторами размещения выступили JP Morgan и ING Bank. Ценные бумаги «Кернела» обеспечены гарантиями дочерних предприятий холдинга.

Из средств, привлеченных при размещении еврооблигаций, $130 млн будет инвестировано в строительство крупнейшего в Украине завода по переработке масличных культур в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

В конце 2017 года «Кернел» привлек синдицированный кредит на $200 млн на 3 года у европейских банков.

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, трехлетняя возобновляемая кредитная линия будет использоваться для финансирования оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла.

Мироновский Хлебопродукт

Владелец: Юрий Косюк.

Земельный банк: 370 тыс. га.

EBITDA: $455 млн.

Чистый долг: $1,1 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 2,59.

Агрохолдинг имеет существенный долг, но хорошая кредитная история позволят компании договариваться с кредиторами.

Так, 21 сентября МХП обратился к держателям выпущенных еврооблигаций с погашением в 2020 году с просьбой изменить условия долга с погашением в 2024 и 2026 годах. За согласие Косюк готов заплатить $5 за каждые $1 тыс. номинала еврооблигаций.

В 2017 и 2018 году МХП уже предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать их, одновременно предлагая к размещению новые еврооблигации с погашением соответственно в 2024 и 2026 годах.

Кроме того, размер долга агрохолдинга связан с большим количеством финансируемых инвестиционных проектов. Например, строительство биогазового комплекса на Винницкой птицефабрике.

Под этот проект Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил агрохолдингу кредит в размере 25 млн евро.

Сегодня МХП является крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине. В 2017 году предприятия Косюка получили 1,4 млрд грн дотаций, что составило 42% от общей суммы для аграриев. В этом году его Винницкой птицефабрике уже начислено 187 млн грн. бюджетных дотаций.

Астарта-Киев

Владелец: Виктор Иванчик.

Земельный банк: 250 тыс. га.

EBITDA: $133,9 млн.

Чистый долг: $263,9 млн.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 1,97.

В апреле 2018 Международная финансовая корпорация IFC, которая является членом группы Всемирного банка, одобрила агрохолдингу долгосрочный кредит на сумму до $30 млн.

Соотношение чистого долга к EBITDA говорит о том, что агрохолдинг привлекает средства на развитие бизнеса и не имеет проблем с погашением долгов.

«Астарта» — крупнейший производитель и экспортер сахара в Украине. Доля компании в общем производстве составляет 22%. Кроме производства сахара, «Астарта» специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, молока и мяса, а также переработке сои и производстве биогаза.

ИМК

Владелец: Александр Петров.

Земельный банк: 129,6 тыс. га.

EBITDA: $37,8 млн.

Чистый долг: $47 млн.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 1,24

В 2017 ИМК первый раз заплатила дивиденды инвесторам в размере 1,66 млн евро.

С 2014 по 2017 агрохолдинг смог сократить долг со $130 млн до $64 млн, выплачивая более $20 млн тела долга ежегодно. На данный момент ИМК продолжает сокращать долг. В течение июля-августа 2017 года агрохолдинг осуществил рефинансирование кредитов на $20 млн.

Заемные средства направляются на операционную деятельность в растениеводстве и молочном животноводстве.

AgroGeneration

Владелец: французский бизнесмен Шарль Бегбедер.

Земельный банк: 120 тыс. га.

EBITDA: $8 млн.

Чистый долг: $54,6 млн.

Соотношение чистый долг/EBITDA: 6,83

Результаты AgroGeneration в 2017 году были неоднозначными. Неблагоприятные погодные условия и низкие цены повлияли на сокращение EBITDA на половину и нарастили убыток.

Несмотря на это, агрохолдинг сформировал наличный поток для покрытия капитальных расходов, которые в основном были направлены на сельскохозяйственное оборудование.

На обеспечение сезона урожая-2018 АgroGeneration привлекла $35 млн от «Альфа-банка» и $10 млн по договору на предоплату за будущий урожай со швейцарской сельскохозяйственной трейдинговой и логистической компанией Quadra Commodities.

Агротон

Владелец: Юрий Журавлев.

Земельный банк: 110 тыс. га.

EBITDA: $10,7 млн.

Чистый долг: -$10,2 млн.

Соотношение чистый долг/EBITDA: −0,95

Отрицательное значение чистого долга означает то, что «Агротон» практически не имеет долговых обязательств. Для кредитных организаций это хорошо, ведь нет рисков невыплат.

По словам аналитика Concorde Capital, «Агротон» мог легко погасить чистый долг на дату отчетности. Погашения могло не произойти по нескольким причинам. Первая — дата погашения по договору позже и на данный момент выгоднее платить проценты, чем гасить долг заранее. Вторая — деньги могли пойти на посевную, чтобы потом не брать на нее новый кредит.

В целом, долговая нагрузка вышеперечисленных агрохолдингов, кроме UkrLandFarming и AgroGeneration, в рамках допустимой.

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