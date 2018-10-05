Шведская девочка нашла меч эпохи викингов

Уникальный меч викингов обнаружен на берегу шведского озера Видестерн в провинции Смоланд. Находка датируется предположительно VI веком, сообщает газета The Local.

Оружие нашла 8-летняя девочка Сага Ванечек. По ее словам, она увидела и подняла "странную палку с ручкой" и показала ее отцу Энди, который размещал буи рядом со своим домом, чтобы предупредить проплывающие мимо лодки о низком уровне воды. Отмечается, что, по одной из версий, именно аномальная летняя жара в Швеции и сильное обмеление озера помогла семье Ванечек найти редкий артефакт. Необычное открытие было сделано еще летом, но объявили о нем только сейчас. Историки попросили Сагу никому не рассказывать о находке, чтобы не привлекать внимание "черных копателей" к данной местности.

По данным издания, меч относится к эпохе железного века. Его возраст около 1,5 тыс. лет, однако, по некоторым оценкам, реликвия может датироваться и более ранним периодом - V веком. Находка вызвала огромный интерес у археологов и историков. Оружие было передано в региональный музей Йенчепинга, где оно подвергнется дальнейшему исследованию.

Оружие необходимо будет отреставрировать и обработать специальными защитными средствами для того, чтобы эксперты смогли более точно определить его возраст и происхождение. Посетители смогут увидеть уникальный артефакт не ранее, чем через год, указывают эксперты.

Археологи продолжают поисковые работы в районе Видестерна. Им удалось обнаружить и другие предметы, включая брошь, которая, вероятно, относится к тому же историческому периоду, а также монету, датируемую XVIII веком. Это, в свою очередь, натолкнуло специалистов на мысль, что озеро могло служить местом жертвоприношений и совершения различных религиозных церемоний.